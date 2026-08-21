Visite libre de la Maison d’Izieu, Maison d’Izieu, Izieu

Informations pratiques

Visite libre de la Maison d’Izieu 19 et 20 septembre Maison d’Izieu Ain

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Habituellement, la maison où vécurent les enfants de la Colonie ouverte par Sabine et Miron Zlatin est accessible uniquement en visite guidée. Ce jour-là, elle ouvre ses portes en accès libre et gratuitement.

Classée monument historique, elle est devenue lieu de la mémoire nationale avec le Vélodrome d’Hiver et le Camp de Gurs il y a plus de 30 ans, en 1993.

À l’intérieur, seule la salle de classe a été « reconstituée ». Le souhait de Sabine Zlatin était d’évoquer par le vide l’absence des enfants. Dans le réfectoire, on retrouve leurs lettres et dessins qui témoignent de leur vie quotidienne. Dans les anciens dortoirs, les portraits permettent de rendre hommage à chacun des 44 enfants raflés.

Maison d’Izieu 70 Route de Lambraz, 01300 Izieu, France Izieu 01300 Ain Auvergne-Rhône-Alpes 0479872105 https://www.memorializieu.eu Maison utilisée, à partir d’avril 1943, pour accueillir des enfants juifs, sous le nom « Colonie d’enfants réfugiés de l’Hérault », dirigée par Sabine Zlatin, infirmière à la Croix-Rouge française, et son mari Miron Zlatin, ingénieur-agronome. Le 6 avril 1944, sur ordre de Klaus Barbie, la Gestapo y fait irruption. 42 enfants et 5 de leurs maîtres ont été exterminés dans les chambres à gaz d’Auschwitz. Deux adolescents et le directeur de la maison ont été fusillés en Estonie. Il y eut une unique survivante. La maison est devenue musée-mémorial en 1994. 2 parkings gratuits.

Habituellement, la maison où vécurent les enfants de la Colonie ouverte par Sabine et Miron Zlatin est accessible uniquement en visite guidée. Ce jour-là, elle ouvre ses portes en accès libre et est…

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