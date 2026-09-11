Visite libre de la Résidence Repotel, Résidence Repotel, Issy-les-Moulineaux

Informations pratiques

Visite libre de la Résidence Repotel Samedi 19 septembre, 14h00 Résidence Repotel Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Vestige d’une des nombreuses résidences de campagne aristocratiques à la fin de l’Ancien Régime, visitez les jardins en terrasses agrémentés de bassins, la chapelle restaurée et un ancien salon de musique de la fin du XVIIe siècle recélant de riches décors.

Résidence Repotel 23 avenue Jean Jaurès, 92130 Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux 92130 Quartier Centre-Ville / Corentin Celton / Les Varennes Hauts-de-Seine Île-de-France 01 41 23 87 00 Vestige d’une des nombreuses résidences de campagne aristocratiques à la fin de l’Ancien Régime, visitez les jardins en terrasses agrémentés de bassins, la chapelle restaurée et un ancien salon de musique de la fin du XVIIe siècle recélant de riches décors. Métro Mairie d’Issy, Bus 123

Visite libre

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