Visite libre de la tour de Termes – centre d’interprétation de la vie médiévale en Gascogne au XIIIème siècle, La Tour de Termes, Termes-d’Armagnac

Informations pratiques

Visite libre de la tour de Termes – centre d’interprétation de la vie médiévale en Gascogne au XIIIème siècle 19 et 20 septembre La Tour de Termes Gers

Tarif : 5 € pour les adultes – gratuit jusqu’à 17 ans. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T14:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

À l’occasion des Journées européennes du Patrimoine, venez découvrir la Tour de Termes d’Armagnac, remarquable témoignage de l’architecture seigneuriale gasconne du XIIIᵉ siècle.

Au fil des différentes salles de visite, plongez dans l’histoire du château et découvrez la vie quotidienne au Moyen Âge, l’organisation d’un palais seigneurial et l’histoire de ce monument emblématique du patrimoine du Gers. La visite permet également de profiter d’un magnifique panorama sur la campagne gasconne depuis le sommet de la tour.

⚠️ Horaires exceptionnellement modifiés le samedi en raison d’un événement festif organisé le samedi soir, les horaires de visite seront exceptionnellement adaptés ce jour-là. Nous vous invitons à consulter les horaires spécifiques des Journées du Patrimoine avant votre venue.

Le dimanche, la visite reprend selon les horaires habituels des Journées du Patrimoine.

Une belle occasion de (re)découvrir la Tour de Termes et de partager un moment entre histoire, patrimoine et découverte !

La Tour de Termes Bourg, 32400 Termes-d’Armagnac Termes-d’Armagnac 32400 Gers Occitanie 05 62 69 25 12 https://www.tourdetermes.org/ https://www.facebook.com/TourdeTermes La tour de Termes, qui se trouve entre Plaisance et Riscle, offre une vue panoramique sur la vallée fertile de l’Adour et de son affluent, l’Arros, ainsi que sur le pays de la Rivière-Basse, les coteaux de l’Armagnac et du Vic-Bilh, face aux majestueuses Pyrénées.

Cette tour, classée au titre des Monuments historiques, constitue le seul vestige de l’ancien palais médiéval gascon construit aux « termes » du comté d’Armagnac à la fin du XIIIe siècle.

Aujourd’hui, seule la tour maîtresse de 36 mètres de hauteur a survécu.

Depuis 1985, l’association Académie médiévale et populaire de Termes et la mairie travaillent en collaboration pour donner vie au site, en développant notamment un musée installé dans la tour, ainsi qu’en organisant diverses actions telles que des spectacles et des animations culturelles.

Depuis 2020, un projet ambitieux est en cours de réalisation avec la création d’un musée dédié à la vie médiévale du XIIIe siècle et la mise en place d’aménagements visant à enrichir la programmation culturelle, tels qu’un village d’artisans et un stade de joute. Parking face à la tour.

À l’occasion des Journées européennes du Patrimoine, venez découvrir la Tour de Termes d’Armagnac, remarquable témoignage de l’architecture seigneuriale gasconne du XIIIᵉ siècle.

©Dorothée Thess