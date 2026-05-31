Visite libre de la Tour Sarrazine, Tour Sarrazine, Bozel

Visite libre de la Tour Sarrazine 19 et 20 septembre Tour Sarrazine Savoie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Poussez la porte et venez exhumer les secrets de la toute nouvelle scénographie de ce lieu chargé d’histoire : une plongée dans la géologie et les roches qui nous entourent.

Vous découvrirez également l’expostion « Le gEomorph » par Stephane Thomat.

Tour Sarrazine Route de Villemartin, 73350 Bozel, Savoie, Auvergne-Rhône-Alpes Bozel 73350 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 04 79 55 03 77 https://www.valleedebozel.com https://fr-fr.facebook.com/pages/BOZEL/127248733982669 Cette tour oblongue au caractère ostentatoire a aussi un rôle défensif du fait de son entrée d’origine située à 4m du sol et de l’épaisseur de plus de 2m de la base de ces murs.

Poussez la porte et venez exhumer les secrets de la toute nouvelle scénographie de ce lieu chargé d’histoire : une plongée dans la géologie et les roches qui nous entourent.

© Geoffrey Vabre