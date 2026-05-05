Visite libre de la chapelle Notre-Dame-de-Tout-Pouvoir, Chapelle Notre-Dame-de-Tout-Pouvoir, Bozel

Visite libre de la chapelle Notre-Dame-de-Tout-Pouvoir 19 et 20 septembre Chapelle Notre-Dame-de-Tout-Pouvoir Savoie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Visite libre de la chapelle

Chapelle Notre-Dame-de-Tout-Pouvoir rue de l’église 73350 BOZEL Bozel 73350 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes En 1850, de nombreuses retouches sont effectuées : les peintures sur les murs et les piliers sont rafraîchis, donnant ainsi plus de luminosité à l’espace intérieur. Le retable construit en 1754 est caractéristique du style Baroque, avec ces angelots, ses dorures, ses colonnes torses, etc.

La statue de l’immaculée conception fut mise en remplacement de la statue miraculeuse, brûlée durant la Révolution.

Les peintures du dôme représentent des passages de la vie de la Vierge. Le Père éternel est figuré au sommet du lanternon.

Les peintures, plus tardives, sur les piliers figurent quatre des Pères de l’Église : Saint Ambroise, Saint Augustin, Saint Grégoire et Saint Jérôme.

Elle possède quatre vitraux dont deux représentants la vierge.

Sur le toit de la chapelle, le lanternon. En façade, des peintures murales extérieures, protégées par une large avancée de toiture, annoncent les figurations de l’intérieur.

Les éléments extérieurs représentent bien l’esprit Baroque.

En 1850, de nombreuses retouches sont effectuées : les peintures sur les murs et les piliers sont rafraîchis, donnant ainsi plus de luminosité à l’espace intérieur. Le retable construit en 1754 est :…

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