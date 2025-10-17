Trails de Bozel Mont Jovet Bozel
Trails de Bozel Mont Jovet Bozel dimanche 14 juin 2026.
Bozel
Trails de Bozel Mont Jovet
Plan d’eau Bozel Savoie
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14 08:00:00
fin : 2026-06-14
Date(s) :
2026-06-14
8h Trail des Crêtes du Mont Jovet 30km 2200m D+
9h30 Trail des Bois 22 km 1350m D+ et Trail hameaux 9km 450m D+
9h45 Marche gourmande
14h Courses enfants
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Plan d’eau Bozel 73350 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 70 12 38 02 s.bonvillain@siboconseil.com
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English : Trails de Bozel Mont Jovet
8am: Trail des Crêtes du Mont Jovet 30km 2200m D+
9:30am: Trail des Bois 22km 1350m D+ and Trail hameaux 9km 450m D+
9:45am: Gourmet walk
2pm: Children’s races
L’événement Trails de Bozel Mont Jovet Bozel a été mis à jour le 2025-10-17 par Communauté de Communes Val Vanoise Vallée de Bozel Tourisme