Bozel

Trails de Bozel Mont Jovet

Plan d’eau Bozel Savoie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-14 08:00:00

fin : 2026-06-14

Date(s) :

2026-06-14

8h Trail des Crêtes du Mont Jovet 30km 2200m D+

9h30 Trail des Bois 22 km 1350m D+ et Trail hameaux 9km 450m D+

9h45 Marche gourmande

14h Courses enfants

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Plan d’eau Bozel 73350 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 70 12 38 02 s.bonvillain@siboconseil.com

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English : Trails de Bozel Mont Jovet

8am: Trail des Crêtes du Mont Jovet 30km 2200m D+

9:30am: Trail des Bois 22km 1350m D+ and Trail hameaux 9km 450m D+

9:45am: Gourmet walk

2pm: Children’s races

L’événement Trails de Bozel Mont Jovet Bozel a été mis à jour le 2025-10-17 par Communauté de Communes Val Vanoise Vallée de Bozel Tourisme