Visite libre de l’église Saint-François de Sales, église Saint-François de Sales, Bozel
Visite libre de l’église Saint-François de Sales, église Saint-François de Sales, Bozel samedi 19 septembre 2026.
Visite libre de l’église Saint-François de Sales 19 et 20 septembre église Saint-François de Sales Savoie
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T12:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00
Visite libre
église Saint-François de Sales 136 Rue Emile Machet, 73350 Bozel Bozel 73350 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes Le clocher est unique grâce à son double bulbe qui s’élève à 41,86 m. Bien que détruit lors de la Révolution, il fut reconstruit sensiblement à l’identique.
Le portail d’entrée est caractéristique de cette période Baroque. Sa porte en bois sculptée d’origine est remarquable.
Le tableau central du retable majeur a été réalisé par un artiste milanais. C’est une réplique de la « Transfiguration » de Raphaël qui est exposée aujourd’hui au Vatican. De nombreuses peintures (rénovées) ornent les voûtes de l’église. Un nombre important de statues est présent.
L’édifice originel de style Roman, fut, selon la tradition, la troisième église bâtie sous Saint Jacques d’Assyrie, premier évêque de Tarentaise. Elle fut entièrement reconstruite de 1732 à 1735. Alors furent mis en place de nouveaux retables, des peintures et des statues propres au style Baroque.
Le clocher est unique grâce à son double bulbe qui s’élève à 41,86 m. Bien que détruit lors de la Révolution, il fut reconstruit sensiblement à l’identique.
©Geofffrey Vabre
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