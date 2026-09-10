Visite libre de l’ancienne prison Jacques Cartier, Ancienne prison Jacques Cartier – Rennes, Rennes
dimanche 20 septembre 2026 · Ancienne prison Jacques Cartier - Rennes · Rennes
Informations pratiques
Visite libre de l’ancienne prison Jacques Cartier Dimanche 20 septembre, 09h00 Ancienne prison Jacques Cartier – Rennes Ille-et-Vilaine
Ouverture en continu.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00
Visite libre de l’ancienne prison, sans inscription et gratuit.
Ancienne prison Jacques Cartier – Rennes 56 boulevard Jacques Cartier, 35032, Rennes Rennes 35032 Sud-Gare Ille-et-Vilaine Bretagne https://tourisme-rennes.com Maison d’arrêt de Rennes – Ancienne prison des hommes édifiée à Rennes en 1898
Ouverte en 1903, la prison départementale Jacques-Cartier a été construite selon un plan panoptique et une organisation cellulaire, caractéristiques des conceptions architecturales des prisons à la fin du 19e siècle. Agrandie entre 1971 et 1997, elle a servi à incarcérer des prévenus et des détenus de courte peine jusqu’à sa fermeture en 2010. Elle est aussi tristement connue pour avoir été le lieu de détention de nombreux résistants pendant la Seconde Guerre mondiale.
Récemment acquis par Rennes Métropole, le site a vocation à devenir un lieu culturel et citoyen, qui valorise l’histoire des lieux.
Visite libre de l’ancienne prison
© Julien Mignot Rennes Ville et Métropole
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