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Visite libre de l’arboretum du château de Neuvic d’Ussel, Arboretum du Château de Neuvic d’Ussel, Neuvic

Visite libre de l’arboretum du château de Neuvic d’Ussel, Arboretum du Château de Neuvic d’Ussel, Neuvic

Visite libre de l’arboretum du château de Neuvic d’Ussel, Arboretum du Château de Neuvic d’Ussel, Neuvic samedi 19 septembre 2026.

Lieu : Arboretum du Château de Neuvic d'Ussel

Adresse : 2 avenue des marronniers, 19160 Neuvic, France

Ville : 19160 Neuvic

Département : Corrèze

Début : samedi 19 septembre 2026

Fin : dimanche 20 septembre 2026

Tarif : Tarifs : adultes 4€ - Jeunes 4/18 ans et PMR 3€.

Visite libre de l’arboretum du château de Neuvic d’Ussel 19 et 20 septembre Arboretum du Château de Neuvic d’Ussel Corrèze

Tarifs : adultes 4€ – Jeunes 4/18 ans et PMR 3€.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T20:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T20:00:00+02:00

Au gré de vos envies, vous pourrez déambuler librement ou suivre le parcours fléché à travers les différents espaces du parc : arboretum, verger, jardin de curé, chapelle, ainsi qu’autour du château.

Arboretum du Château de Neuvic d’Ussel 2 avenue des marronniers, 19160 Neuvic, France Neuvic 19160 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33673964845 http://www.larboretum-neuvicdussel.com Exemple typique de château périgourdin créé dans les années 1830. Le parc étant dans le bourg de Neuvic, les parkings sont nombreux en ville. Autoroute A 89, sortie 23.
Au gré de vos envies, vous pourrez déambuler librement ou suivre le parcours fléché à travers les différents espaces du parc : arboretum, verger, jardin de curé, chapelle, ainsi qu’autour du château.

©Béatrix d’Ussel

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