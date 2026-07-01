Visite libre de l’écomusée, Écomusée du port des Salines, Le Grand-Village-Plage
samedi 19 septembre 2026 · Écomusée du port des Salines · Le Grand-Village-Plage
Informations pratiques
Visite libre de l’écomusée 19 et 20 septembre Écomusée du port des Salines Charente-Maritime
Gratuit.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
À la découverte du patrimoine salicole de l’île d’Oléron
Partez à la rencontre du riche patrimoine salicole oléronais en explorant plusieurs cabanes thématiques !
Cabanes à découvrir :
Histoire et fonctionnement des marais salants : maquettes, film et panneaux explicatifs vous plongent dans l’univers des marais salants de l’île.
Biodiversité des marais : explorez la faune et la flore qui peuplent ces milieux uniques.
Exposition « Made in sel » : un tout nouveau parcours vous emmène aux quatre coins de la France pour découvrir les techniques de production du sel et ses nombreuses utilisations.
Paysages salins : admirez une collection de cartes postales illustrant les paysages des marais salants.
Chaque exposition est accompagnée de modules pédagogiques adaptés aux jeunes visiteurs, pour une découverte ludique et enrichissante !
Nouveauté 2026 : exposition temporaire « À Fleur de sel », dialogue entre les dessins de la bande-dessinée de Thibaut Lambert et les collections de l’écomusée.
Écomusée du port des Salines Rue des Anciennes Salines, 17370 Le Grand-Village-Plage Le Grand-Village-Plage 17370 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine 05 46 75 82 28 http://www.port-des-salines.fr Au cœur de ce hameau de cabanes sur pilotis, l’écomusée, avec ses expositions pour petits et grands, vous invite à découvrir l’univers magique du sel et des marais.
À la découverte du patrimoine salicole de l’île d’Oléron
© CDC Oléron
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