Visite libre de l’église abbatiale, Église Saint-Sauveur, Montivilliers

Informations pratiques

Visite libre de l’église abbatiale 19 et 20 septembre Église Saint-Sauveur Seine-Maritime

Sous réserve de cérémonie.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Accès libre à l’église abbatiale (sous réserve de cérémonie)

accueil guidé par les bénévoles de la Paroisse St Philibert de la Lézarde le dimanche 20 septembre de 14h à 18h

Église Saint-Sauveur Place François Mitterrand, 76290 Montivilliers Montivilliers 76290 Seine-Maritime Normandie 02 35 30 96 66 http://www.abbaye-montivilliers.fr Attenante aux bâtiments de l’Abbaye, l’église abbatiale est établie sur le modèle des grandes églises romanes normandes du XIe siècle.

Longue de 70 mètres, elle s’inspire notamment de l’abbatiale de la Trinité de Caen avec ses deux tours de façade, leur construction se déroulant à la même période.

Construite à l’origine pour l’usage unique des moniales de l’Abbaye, l’église de Montivilliers servira par la suite à la fois d’église abbatiale et d’église paroissiale.

On suppose que c’est l’Abbesse Adeline (1184-1203) qui cède la nef de l’abbatiale aux habitants pour former la principale paroisse de la ville sous le vocable de Saint-Sauveur.

Dès le XIIe le bâtiment d’origine va subir de nombreuses transformations dues à la volonté des Abbesses ou des paroissiens. Au XVe siècle, la nef romane ne suffit plus pour accueillir une population grandissante, il faut doubler la superficie. La tour sud et le côté gauche de la nef sont abattus pour édifier une extension de style gothique flamboyant. Le plan en croix d’origine reposant sur une symétrie parfaite est profondément modifié.

Le portail de l’église témoigne également de l’évolution de l’art sculptural normand : décors géométriques du XIIe siècle et quadrilobes du XIVe siècle de la grande baie.

A l’intérieur l’édifice comporte plusieurs éléments remarquables : une exceptionnelle tribune gothique à 3 pans, un arc sculpté au décor original fait de personnages et d’animaux fantastiques et une délicate peinture murale du XVIIe siècle.

L’édifice toujours utilisé pour le culte est classé monument historique depuis 1862.

A proximité s’élève la fontaine attribuée à l’Abbesse Claire de La Fayette. Sa construction entreprise entre 1539 et 1549 permet d’apporter aux habitants de l’eau potable en quantité en un point central de la ville. Ouvert tous les jours de 9 h à 18 h

Horaire des messes : jeudi et dimanche matin de 10 h à 12 h

Parking sur place

Place François Mitterrand

76290 Montivilliers

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Accès libre à l’église abbatiale (sous réserve de cérémonie)

©Jacques Basile