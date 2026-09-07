Visite libre de l’église de Ayrinhac, Église d’Ayrinhac, Bertholène

Informations pratiques

Visite libre de l’église de Ayrinhac 19 et 20 septembre Église d’Ayrinhac Aveyron

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, venez découvrir l’église d’Ayrinhac.

Visite libre samedi et dimanche, de 9h à 18h.

Église d’Ayrinhac 48 Impasse de la Lavogne 12310 Bertholène Bertholène 12310 Aveyron Occitanie Ancien prieuré qui fit partie des possessions de la domerie d’Aubrac. C’est un édifice à nef unique, à berceau brisé, donnant sur un choeur quadrangulaire. Quatre chapelles la flanquent. La porte d’entrée est datée de 1537. L’une des chapelles est du XIe siècle, conservée lors de l’agrandissement de l’édifice par la destruction du choeur primitif. De forme hexagonale, elle est supportée par des colonnes aux chapiteaux très frustes. Une coupole ovale s’élève au-dessus de pendentifs. L’église est dominée par un clocher-mur.

A l’occasion des Journées Européennes du patrimoine: Ouverture de l’Eglise Ayrinhac, Samedi et Dimanche de 9h à 18h. Visite libre.