Visite libre de Saint-Maurice d’Anglars, Église d’Anglars, Bertholène

Informations pratiques

Visite libre de Saint-Maurice d’Anglars Dimanche 20 septembre, 14h00 Église d’Anglars Aveyron

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, venez découvrir l’église Saint-Maurice d’Anglars, située sur la commune de Bertholène.

Visite libre samedi et dimanche, de 14h à 18h.

Église d’Anglars 48 Impasse de la Lavogne 12310 Bertholène Bertholène 12310 Aveyron Occitanie Église à nef unique, comportant trois travées et une travée de choeur. Deux chapelles ouvrent sur la travée centrale de la nef et deux sur le choeur. Celui-ci, à chevet plat, est probablement la partie la plus ancienne et date de la fin du XIIIe siècle. Il est encore bâti selon les conceptions romanes. Les trois travées de la nef datent de la fin du XVe siècle. L’entrée se fait au sud, par une porte carrée encadrée d’une mouluration. Au nord de cette travée, un escalier en tourelle donne accès à la tribune en bois. Au XVIe siècle, une chapelle importante a été établie le long de la face sud du choeur. Cette chapelle est voûtée d’ogive avec liernes et tiercerons. Au-dessus du portail d’entrée se trouve une chapelle ouvrant sur la tribune, et éclairée par une baie ogivale divisée par un meneau. Le clocher arcade avec deux retours en maçonnerie et le toit en pavillon formant abri pour le sonneur, est un des meilleurs exemples de la région. La porte d’entrée en bois est d’origine (fin XVe siècle) , parvenue avec son cloutage et son verrou primitifs.

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, venez découvrir l’église Saint-Maurice d’Anglars, située sur la commune de Bertholène.

©OT des Causses à l’Aubrac