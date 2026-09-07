Visite libre de l’Église de Bourisp, Église Notre-Dame, Bourisp

Informations pratiques

Visite libre de l’Église de Bourisp 19 et 20 septembre Église Notre-Dame Hautes-Pyrénées

Libre participation financière.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

L’église de Bourisp vous ouvre ses portes Samedi 19 Septembre de 14 h à 17 h et Dimanche 20 Septembre de 14h à 16h.

Venez découvrir ce lieu plein d’histoire et de charme à votre rythme. Une belle occasion de visiter l’église et d’en apprendre un peu plus sur le patrimoine du village.

Entrée libre.

Église Notre-Dame 1186 Rte D’Espagne, 65170 Bourisp, France Bourisp 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie La nef se termine par un chevet polygonal. A l’ouest se dresse la tour qui couvre la tribune sous laquelle la clôture délimite un vestibule. Côté sud, une chapelle abritant les fonts baptismaux s’ouvre sur la nef. Un décor peint couvre voûtes et murs de la nef et du bas-côté. Le porche conserve la représentation des Sept péchés capitaux, représentés sous l’apparence de femmes que tentent des démons. Dans la première travée, Jugement dernier, Christ montrant ses plaies, anges de la Résurrection ; sur le mur sud, généalogie de la Vierge. La seconde travée montre la lapidation de saint Etienne ; en face sont représentés saint Sébastien, saint Antoine et deux saints évêques. La voûte est ornée des patriarches et des prophètes présentés dans des médaillons. Cette représentation se poursuivait également dans l’abside. Dans le collatéral nord sont représentés des épisodes de la Passion du Christ et, sur les voûtes, les symboles des évangélistes et les Pères de l’Église latine. Ce décor a été réalisé entre le 16e et le XVIIe siècle (1591-1592 pour le mur sud de la nef).

L’église de Bourisp vous ouvre ses portes de 14 h à 18 h.

©DR