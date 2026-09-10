Visite libre de l’église de Pierrerue, Église Saint-André, Pierrerue

Informations pratiques

Visite libre de l’église de Pierrerue 19 et 20 septembre Église Saint-André Hérault

Entrée libre. Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Découvrez cette charmante église édifiée vers le XVIIe siècle dont un linteau porte la date 1602. Les plafonds y sont entièrement peints. Devant la porte, une tombe est décorée avec des armoiries datées de 1790. L’extérieur a été récemment réhabilité.

Église Saint-André 5007 rue de l’Église, 34360 Pierrerue Pierrerue 34360 Hérault Occitanie 04 67 38 01 55 http://www.mairiedepierrerue.fr L’église de Pierrerue remonte au XVIIe siècle, mais elle a fait l’objet d’importantes restaurations aux XIXe et XXe siècles. Son intérêt architectural réside notamment dans quelques éléments remarquables, dont son portail occidental portant la date de 1602.

Découvrez cette charmante église édifiée vers le XVIIe siècle dont un linteau porte la date 1602. Les plafonds y sont entièrement peints. Devant la porte, une tombe est décorée avec des armoiries de…

© Melkan Bassil