Visite libre de l’église, Eglise de l’Assomption-de-Notre-Dame, Cesny-les-Sources

Informations pratiques

Visite libre de l’église 19 et 20 septembre Eglise de l’Assomption-de-Notre-Dame Calvados

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

L’église de l’Assomption-de-Notre-Dame de Cesny-Bois-Halbout (14220, aujourd’hui commune de Cesny-les-Sources) est un édifice d’origine romane datant principalement du XIIᵉ siècle. Placée autrefois sous le patronage de l’abbaye de Fontenay-sur-Orne, elle conserve des éléments remarquables tels que des murs en appareil « arête de poisson », une porte romane et un portail du XIIIᵉ siècle. Son chœur abrite plusieurs pierres tombales anciennes, témoignant de la richesse historique de cette église qui constitue l’un des principaux éléments du patrimoine religieux local.

Eglise de l’Assomption-de-Notre-Dame Rue de l’église, 14220 Cesny-les-Sources Cesny-les-Sources 14220 Cesny-Bois-Halbout Calvados Normandie Eglise du XIIe et XIIIe siècle. Parking à proximité, aménagement pour les personnes à mobilité réduite.

L’église de l’Assomption-de-Notre-Dame de Cesny-Bois-Halbout (14220, aujourd’hui commune de Cesny-les-Sources) est un édifice d’origine romane datant principalement du XIIᵉ siècle. Placée autrefois «…

©Commune de Cesny-Les-Sources