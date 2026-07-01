Visite libre de l’église, Eglise Saint-Hilaire, Cesny-les-Sources

Informations pratiques

Visite libre de l’église 19 et 20 septembre Eglise Saint-Hilaire Calvados

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

L’église Saint-Hilaire de Tournebu (14220, aujourd’hui commune de Cesny-les-Sources) est un édifice rural dont les parties les plus anciennes remontent aux XIIIᵉ et XVᵉ siècles. Anciennement sous le patronage de l’abbaye du Val, elle conserve un chœur gothique du XIIIᵉ siècle, reconnaissable à ses fenêtres anciennes, ses voûtes à croisées d’ogives et sa corniche à dents de scie. Son clocher en bâtière, élevé au XVᵉ siècle, domine l’ensemble.

Eglise Saint-Hilaire Place de l’eglise, 14220 Cesny-les-Sources Cesny-les-Sources 14220 Tournebu Calvados Normandie Parking à proximité, accès personnes à mobilité réduite.

L’église Saint-Hilaire de Tournebu (14220, aujourd’hui commune de Cesny-les-Sources) est un édifice rural dont les parties les plus anciennes remontent aux XIIIᵉ et XVᵉ siècles. Anciennement sous le…

©Commune de Cesny-les-Sources