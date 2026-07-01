Visite libre de l’église, Eglise Saint-Firmin, Cesny-les-Sources

Informations pratiques

Visite libre de l’église 19 et 20 septembre Eglise Saint-Firmin Calvados

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

L’église Saint-Firmin de Placy (14220, aujourd’hui commune de Cesny-les-Sources) est un édifice rural des XIIᵉ et XIIIᵉ siècles, placé sous le patronage de l’abbaye du Val. Construite en moellons calcaires, elle se compose d’une nef rectangulaire et d’un chœur prolongés par un clocher à toit en bâtière. À l’intérieur, plusieurs blasons de la famille Dodeman, anciens seigneurs de Placy, rappellent l’histoire du village. Son cimetière conserve également d’anciennes stèles funéraires et une remarquable croix de cimetière, témoins du patrimoine local de la Suisse normande.

Eglise Saint-Firmin Rue de la Ville, 14220 Cesny-les-Sources Cesny-les-Sources 14220 Placy Calvados Normandie Parking à proximité et accès PMR

L’église Saint-Firmin de Placy (14220, aujourd’hui commune de Cesny-les-Sources) est un édifice rural des XIIᵉ et XIIIᵉ siècles, placé sous le patronage de l’abbaye du Val. Construite en moellons se…

©Commune de Cesny-Les-Sources