AGENDA · Le Bourg-Dun
Visite libre de l’église, Église Notre-Dame, Le Bourg-Dun
samedi 19 septembre 2026 · Église Notre-Dame · Le Bourg-Dun
Informations pratiques
Visite libre de l’église Samedi 19 septembre, 13h00 Église Notre-Dame Seine-Maritime
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T13:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T13:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00
Eglise ouverte exceptionnellement dans la soirée avec la pose de luminions dans l’édifice
Église Notre-Dame 7 route de Dieppe, 76740 Le Bourg-Dun Le Bourg-Dun 76740 Seine-Maritime Normandie 0235830339
Eglise ouverte exceptionnellement dans la soirée avec la pose de luminions dans l’édifice
©mairie du Bourg-Dun
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