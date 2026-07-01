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Visite libre de l’église, Église Notre-Dame, Le Bourg-Dun

samedi 19 septembre 2026 · Église Notre-Dame · Le Bourg-Dun

Visite libre de l’église, Église Notre-Dame, Le Bourg-Dun

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Église Notre-Dame
Adresse
7 route de Dieppe, 76740 Le Bourg-Dun
Ville
76740 Le Bourg-Dun
Département
Seine-Maritime

Visite libre de l’église Samedi 19 septembre, 13h00 Église Notre-Dame Seine-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T13:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T13:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Eglise ouverte exceptionnellement dans la soirée avec la pose de luminions dans l’édifice

Église Notre-Dame 7 route de Dieppe, 76740 Le Bourg-Dun Le Bourg-Dun 76740 Seine-Maritime Normandie 0235830339
Eglise ouverte exceptionnellement dans la soirée avec la pose de luminions dans l’édifice

©mairie du Bourg-Dun

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