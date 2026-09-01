AGENDA · Le Bourg-Dun
Visite libre de l’église Eglise – Le Bourg-Dun
samedi 19 septembre 2026 · Eglise - · Le Bourg-Dun
Informations pratiques
Le Bourg-Dun
Visite libre de l’église
Eglise – 7 Route de Dieppe Le Bourg-Dun Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 13:00:00
fin : 2026-09-19 19:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Eglise ouverte exceptionnellement de 13h à 19h et dans la soirée avec la pose de luminions dans l’édifice. .
Eglise – 7 Route de Dieppe Le Bourg-Dun 76740 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 83 03 39
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Visite libre de l’église
L’événement Visite libre de l’église Le Bourg-Dun a été mis à jour le 2026-08-12 par Office de tourisme de la Côte d’Albâtre
À voir aussi à Le Bourg-Dun (Seine-Maritime)
- Visite libre de la Chapelle St Julien de Flainville Le Bourg-Dun 19 septembre 2026
- Visite libre de l’église, Église Notre-Dame, Le Bourg-Dun 19 septembre 2026
- Foire à Tout Le Bourg-Dun 20 septembre 2026