Visite libre de l’église Eglise – Le Bourg-Dun

Informations pratiques

Le Bourg-Dun

Visite libre de l’église

Eglise – 7 Route de Dieppe Le Bourg-Dun Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 13:00:00

fin : 2026-09-19 19:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Eglise ouverte exceptionnellement de 13h à 19h et dans la soirée avec la pose de luminions dans l’édifice. .

Eglise – 7 Route de Dieppe Le Bourg-Dun 76740 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 83 03 39

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English : Visite libre de l’église

L’événement Visite libre de l’église Le Bourg-Dun a été mis à jour le 2026-08-12 par Office de tourisme de la Côte d’Albâtre