Visite libre de l’église, Eglise Notre-Dame, Rânes
Visite libre de l’église, Eglise Notre-Dame, Rânes vendredi 18 septembre 2026.
Visite libre de l’église 18 – 20 septembre Eglise Notre-Dame Orne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-18T09:00:00+02:00 – 2026-09-18T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
L’église fut construite par Samson de Saint-Germain vers 1450. Sa tour carrée est la réplique exacte de celle de Notre-Dame de Guibray à Falaise.
Eglise Notre-Dame Rue de l’église 61150 Rânes Rânes 61150 Orne Normandie
L’église fut construite par Samson de Saint-Germain vers 1450. Sa tour carrée est la réplique exacte de celle de notre-Dame de Guibray à Falaise.
© commune de Rânes
À voir aussi à Rânes (Orne)
- VISITE-DÉMO · Le Musée de la préhistoire Le Château Rânes 14 juin 2026
- Le peuple caché des eaux Rânes 16 juillet 2026
- Au fond de l’eau, château de rânes, Rânes 16 juillet 2026
- Bifaces, sagaies et fouilles l’aventure préhistorique Musée de la préhistoire Rânes 21 juillet 2026
- Bifaces, sagaies et fouilles l’aventure préhistorique Musée de la préhistoire Rânes 17 août 2026