Visite libre de l’église, Eglise Notre-Dame, Rânes

Visite libre de l’église 18 – 20 septembre Eglise Notre-Dame Orne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T09:00:00+02:00 – 2026-09-18T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

L’église fut construite par Samson de Saint-Germain vers 1450. Sa tour carrée est la réplique exacte de celle de Notre-Dame de Guibray à Falaise.

Eglise Notre-Dame Rue de l’église 61150 Rânes Rânes 61150 Orne Normandie

L’église fut construite par Samson de Saint-Germain vers 1450. Sa tour carrée est la réplique exacte de celle de notre-Dame de Guibray à Falaise.

© commune de Rânes