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Visite libre de l’église, Eglise Notre-Dame, Rânes

Visite libre de l’église, Eglise Notre-Dame, Rânes

Visite libre de l’église, Eglise Notre-Dame, Rânes vendredi 18 septembre 2026.

Lieu : Eglise Notre-Dame

Adresse : Rue de l'église 61150 Rânes

Ville : 61150 Rânes

Département : Orne

Début : vendredi 18 septembre 2026

Fin : dimanche 20 septembre 2026

Visite libre de l’église 18 – 20 septembre Eglise Notre-Dame Orne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-18T09:00:00+02:00 – 2026-09-18T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

L’église fut construite par Samson de Saint-Germain vers 1450. Sa tour carrée est la réplique exacte de celle de Notre-Dame de Guibray à Falaise.

Eglise Notre-Dame Rue de l’église 61150 Rânes Rânes 61150 Orne Normandie
L’église fut construite par Samson de Saint-Germain vers 1450. Sa tour carrée est la réplique exacte de celle de notre-Dame de Guibray à Falaise.

© commune de Rânes

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