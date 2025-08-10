Visite libre de l’église, Église Saint-Jean, Elbeuf

Informations pratiques

Visite libre de l’église 19 et 20 septembre Église Saint-Jean Seine-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Visite libre

Remarquable ensemble de vitraux Renaissance, XIXe et XXe siècles.

Église Saint-Jean Place Jules Ferry, 76500 Elbeuf, France Elbeuf 76500 Seine-Maritime Normandie 0276520104 https://rouen.catholique.fr/diocese/paroisses/paroisses-du-doyenne-de-rouen-sud/notre-dame-delbeuf Les vitraux du XIXe siècle sont de Boulanger. L’église Saint-Jean d’Elbeuf, édifice du XIIIe siècle inscrit aux Monuments Historiques, se distingue par sa tour-clocher gothique culminant à plus de trente mètres. Implantée place Jules Ferry, elle présente un plan allongé à trois nefs, sans transept, et se termine par un chevet à trois pans coupés accompagné de trois chapelles rayonnantes.

L’accès s’effectue par un portail cintré orné de guirlandes, intégré à une façade baroque. La toiture à double pente est recouverte de tuiles vernissées polychromes (jaune, rouge, vert) formant des motifs de losanges.

L’édifice abrite plusieurs éléments remarquables classés aux Monuments Historiques : un orgue Cavaillé-Coll avec buffet du XVIIIe siècle, un gisant en chêne du XIIIe siècle, ainsi que des verrières du XVIe siècle figurant le martyre de saint Laurent, saint Louis rendant la justice et l’arbre de Jessé.

Visite libre