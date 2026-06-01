Visite libre de l’église, Église Saint-Jean-Eudes, Rouen

Visite libre de l’église 19 et 20 septembre Église Saint-Jean-Eudes Seine-Maritime

Accès PMR : 3 marches à à monter.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Église de style néo-byzantin bénie en 1928, renouveau de l’art sacré et des arts décoratifs dans l’entre-deux-guerres, construite au coeur d’une cité-jardin. Inscrite en 1998 à l’inventaire supplémentaire des monuments historiques.

Église Saint-Jean-Eudes Rue du Docteur Payenneville, 76000 Rouen, France Rouen 76000 Quartier Châtelet / Lombardie / Sapins Seine-Maritime Normandie La construction de l’église Saint-Jean-Eudes s’inscrit dans le contexte du développement du quartier des Sapins à Rouen, dont le programme, mis en oeuvre à partir de 1922, est destiné au logement de familles nombreuses. Le programme, élaboré conjointement par l’abbé Maubec et l’architecte Robert Danis, comprend l’exécution du lotissement, la construction de l’église et du presbytère, puis d’une salle paroissiale et l’aménagement d’une esplanade. Le presbytère, édifié en 1925-26, compte un étage carré ; il est construit en briques à décor de silex taillés. L’église, en béton armé, a la forme d’une croix latine à transept octogonal et un clocher accolé. A la recherche volumétrique extérieure correspondent la variété des matériaux et la diversité du décor intérieur, à base de brique, silex, céramique, sculpture, et pavé de verre. L’abondance décorative illustre l’esprit Art Déco. La voûte de béton translucide a été depuis recouverte de cuivre et quelques vitraux ont remplacé dans la nef les motifs en pavés de verre. La construction de l’église est réalisée par l’entreprise G. Lanfry de 1926 à 1930. La décoration, à laquelle collaborent, sous la direction de Robert Danis, des artistes comme, Marcel Imbs, l’atelier de Jean Gaudin, les sculpteurs Busnel et Séguin, se poursuit jusqu’en 1934-1935.

Église d’un XXe s. art déco style néo-byzantin au sein des foyers ouvriers.

© Église Saint-Jean Eudes