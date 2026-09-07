Visite libre de l’église, Église Saint-Julien, Thue et Mue
dimanche 20 septembre 2026 · Église Saint-Julien · Thue et Mue
Informations pratiques
Visite libre de l’église Dimanche 20 septembre, 10h00 Église Saint-Julien Calvados
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Les 6 églises de Thue et Mue seront ouvertes au public (Bretteville-l’Orgueilleuse – Brouay – Le Mesnil-Patry – Putot-en-Bessin – Sainte-Croix-Grand-Tonne).
Une petite exposition sera disposée sur chaque site retraçant un peu d’histoire du lieu et quelques photos.
Église Saint-Julien Place des frères Westlake, Le Mesnil-Patry, 14740 Thue et Mue Thue et Mue 14740 Calvados Normandie
Les 6 églises de Thue et Mue seront ouvertes au public (Bretteville-l’Orgueilleuse – Brouay – Le Mesnil-Patry – Putot-en-Bessin – Sainte-Croix-Grand-Tonne).
©Thue et Mue
À voir aussi à Thue et Mue (Calvados)
- Visite libre de l’église Saint Julien de Thue et Mue | Journées du Patrimoine Église Saint-Julien Thue et Mue 20 septembre 2026
- Visite libre de l’église Notre Dame de la Nativité | Journées du Patrimoine Église Notre-Dame-de-la-Nativité Thue et Mue 20 septembre 2026
- Visite libre de l’église, Église Saint-Germain, Thue et Mue 20 septembre 2026
- Visite libre de l’église, Église Notre-Dame-De-l’Assomption, Thue et Mue 20 septembre 2026
- Visite libre de l’église, Église Notre-Dame-de-la-Nativité, Thue et Mue 20 septembre 2026