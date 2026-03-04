Visite libre de l’église, église saint-maclou 27210, Saint-Maclou

Visite libre de l’église 18 – 20 septembre église saint-maclou 27210 Eure

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T09:00:00+02:00 – 2026-09-18T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

La commune de Saint-Maclou vous ouvre les portes de son église en visite libre, le week-end du 18 au 20 septembre de 9h à 18h.

L’édifice a été construit aux alentours du XIème siècle, elle ne garde que quelques vestiges de cette époque puisqu’elle a été profondément remaniée au cours du XVIIIème siècle. Actuellement, on peut retrouver, une nef, d’un chœur rectangulaire en retrait déviant légèrement vers le sud et d’une tour carrée couronnée d’une corniche à modillons placée au nord du chœur.

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La commune de Saint-Maclou vous ouvre les portes de son église en visite libre, le week-end du 18 au 20 septembre de 9h à 18h.

©Office de Tourisme Communautaire de Honfleur