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AGENDA · Saint-Vigor-d'Ymonville

Visite libre de l’église, Église Saint-Vigor, Saint-Vigor-d’Ymonville

samedi 19 septembre 2026 · Église Saint-Vigor · Saint-Vigor-d'Ymonville

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Église Saint-Vigor
Adresse
Route du village, 76430 Saint-Vigor-d'Ymonville
Ville
76430 Saint-Vigor-d'Ymonville
Département
Seine-Maritime

Visite libre de l’église Samedi 19 septembre, 14h00 Église Saint-Vigor Seine-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Visite libre de l’église, église du Xe siècle.

Église Saint-Vigor Route du village, 76430 Saint-Vigor-d’Ymonville Saint-Vigor-d’Ymonville 76430 Seine-Maritime Normandie
Visite libre de l’église, église du Xe siècle.

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