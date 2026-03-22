Visite libre de l’église, Église Saint-Vigor, Saint-Vigor-d’Ymonville

Informations pratiques

Visite libre de l’église Samedi 19 septembre, 14h00 Église Saint-Vigor Seine-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Visite libre de l’église, église du Xe siècle.

Église Saint-Vigor Route du village, 76430 Saint-Vigor-d’Ymonville Saint-Vigor-d’Ymonville 76430 Seine-Maritime Normandie

Visite libre de l’église, église du Xe siècle.