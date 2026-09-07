Visite libre de l’église et tour de chants, Église Saint-Germain, Herqueville

Informations pratiques

Visite libre de l’église et tour de chants Dimanche 20 septembre, 14h00 Église Saint-Germain Eure

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Visite de l’église Saint-Germain et tour de chants

Située impasse Fix Masseau, l’origine de cette petit église remonte au XVe siècle. Dans le cimetièrere accolé à l’édifice reposent Louis Renault et son épouse ainsi que le sculpteur Fix Masseau.

À l’occasion de cette visite, les chanteuses et chanteurs amateurs ou professionnels sont les très bienvenus pour profiter de l’acoustique de cet espace remarquable. Une liste de titres et la musique instrumentale correspondante seront à leur disposition, occasion pour tous de belles rencontres musicales.

Église Saint-Germain Impasse Fix Masseau, 27430 Herqueville Herqueville 27430 Eure Normandie Visite de l’église Saint-Germain et tour de chants

Située impasse Fix Masseau, l’origine de cette petit église remonte au XVe siècle. Dans le cimetièrere accolé à l’édifice reposent Louis Renault et son épouse ainsi que le sculpteur Fix Masseau.

À l’occasion de cette visite, les chanteuses et chanteurs amateurs ou professionnels sont les très bienvenus pour profiter de l’acoustique de cet espace remarquable. Une liste de titres et la musique instrumentale correspondante seront à leur disposition, occasion pour tous de belles rencontres musicales. Parking mairie

Visite de l’église Saint-Germain et tour de chants

©michel natier