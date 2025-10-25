Visite libre de l’église Notre-Dame-de-Bourgougnague restaurée, Église Notre-Dame, Bourgougnague

Informations pratiques

Visite libre de l’église Notre-Dame-de-Bourgougnague restaurée Dimanche 20 septembre, 16h30, 17h00, 17h30, 18h00, 18h30 Église Notre-Dame Lot-et-Garonne

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T16:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T18:30:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Visite libre de l’église Notre-Dame-de-Bourgougnague

La commune de Bourgougnague vous invite à découvrir librement l’église Notre-Dame-de-Bourgougnague, tout juste rouverte au public après trois années de restauration, menées de 2023 à 2026.

Inscrite au titre des Monuments historiques depuis 2013, l’église conserve un riche patrimoine : une fresque de Giovanni Masutti, restaurée et intégrée au circuit Masutti, des peintures murales du XVIe siècle récemment découvertes et restaurées, ainsi qu’une litre funéraire.

Vous pourrez également admirer plusieurs tableaux restaurés représentant saint Roch, la Vierge Marie et le Christ en croix, ainsi qu’un chemin de croix du XIXe siècle.

L’édifice témoigne de différentes périodes architecturales, avec son chœur roman, sa nef gothique et son clocher à flèche du XIXe siècle.

Église Notre-Dame 285 route d’eymet 47410 Bourgougnague Bourgougnague 47410 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine L’église, d’origine romane, a été remaniée à différentes époques. La partie la plus intéressante de l’édifice est constituée par les peintures murales du XVIe siècle représentant les sept péchés capitaux. Les peintures visibles dans le choeur ont été réalisées, en 1945, par l’artiste italien Giovanni Masutti.

Visite libre

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