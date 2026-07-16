Visite libre de l’église Notre-Dame de la Dalbade, Église Notre-Dame de la Dalbade, Toulouse

Informations pratiques

Visite libre de l’église Notre-Dame de la Dalbade 19 et 20 septembre Église Notre-Dame de la Dalbade Haute-Garonne

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

Découvrez l’église, célèbre pour sa mosaïque en céramique réalisée par Gaston Virebent d’après une œuvre du peintre florentin Fra Angelico représentant le Couronnement de la Vierge Marie.

Une exposition intitulée « 1926-2026 » présentera des photographies retraçant les 100 ans de l’effondrement du clocher, survenu dans la nuit du 10 au 11 avril 1926.

Église Notre-Dame de la Dalbade Rue de la Dalbade, 31000 Toulouse, France Toulouse 31000 Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Haute-Garonne Occitanie 0561255805 http://www.toulouse-les-orgues.org Elle doit son nom à Sancta Maria de Albata (sainte Marie la Blanche) car au Moyen Âge ses murs étaient badigeonnés à la chaux. Détruite par l’incendie de 1442, elle est reconstruite aux XVe et XVIe siècles. Son clocher qui dominait autrefois toutes les églises de la ville s’écroule en 1926, endommageant une partie de l’édifice.

Notre-Dame-de-la-Dalbade est caractéristique du gothique méridional avec sa nef unique, sans transept, ses murs imposants, sa voûte de style gothique flamboyant.

Le grand orgue est classé Monument Historique pour sa partie instrumentale. Métro : ligne B – station Carmes. Bus : ligne 44 – arrêt Quai de Tounis.

Découvrez l’église, célèbre pour sa mosaïque en céramique réalisée par Gaston Virebent d’après une œuvre du peintre florentin Fra Angelico représentant le Couronnement de la Vierge Marie.

©Guy de Felzins