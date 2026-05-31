Visite libre de l’église Notre Dame, Eglise Notre Dame, Aime-la-Plagne

Visite libre de l’église Notre Dame 19 et 20 septembre Eglise Notre Dame Savoie

Visite libre et gratuite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T12:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

L’église Notre Dame a été agrandie à la fin du XVIIe siècle. Elle présente toutes les caractéristiques de l’art baroque où or et polychromie mettent en scène l’histoire religieuse. Après le passage des révolutionnaires français, la Savoie n’était alors pas encore française, les restaurations du XIXème siècle apporteront des touches néoclassiques. Les vitraux sont du XXème siècle. L’église abrite, en outre, une ‘‘Vierge allaitant’’ du milieu du XIVème siècle.

Eglise Notre Dame 73210 AIME LA PLAGNE Aime-la-Plagne 73210 Aime Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

Visite de l’église dédiée à la Nativité de la Vierge.

© La Plagne Vallée