Visite libre de la chapelle de Montgésin, Chapelle Notre Dame des neige, Aime-la-Plagne
Visite libre de la chapelle de Montgésin, Chapelle Notre Dame des neige, Aime-la-Plagne samedi 19 septembre 2026.
Visite libre de la chapelle de Montgésin 19 et 20 septembre Chapelle Notre Dame des neige Savoie
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Au début, elle était sous le vocable de Notre-Dame de la Grâce ou de la Pitié, puis elle fut rebaptisée Notre Dame des Neiges. On se rendait à la chapelle de Montgésin pour des pèlerinages, lors de processions au départ de Longefoy et le 5 août pour demander la neige, signe de bonnes récoltes.
Chapelle Notre Dame des neige Montgésin – 73210 AIME LA PLAGNE Aime-la-Plagne 73210 Longefoy Savoie Auvergne-Rhône-Alpes
La chapelle de Montgésin a été construite en 1658 au cœur du petit hameau de Montgésin.
© Philippe Gal