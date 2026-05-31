Visite libre de la chapelle de Montgésin, Chapelle Notre Dame des neige, Aime-la-Plagne

Visite libre de la chapelle de Montgésin 19 et 20 septembre Chapelle Notre Dame des neige Savoie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Au début, elle était sous le vocable de Notre-Dame de la Grâce ou de la Pitié, puis elle fut rebaptisée Notre Dame des Neiges. On se rendait à la chapelle de Montgésin pour des pèlerinages, lors de processions au départ de Longefoy et le 5 août pour demander la neige, signe de bonnes récoltes.

Chapelle Notre Dame des neige Montgésin – 73210 AIME LA PLAGNE Aime-la-Plagne 73210 Longefoy Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

La chapelle de Montgésin a été construite en 1658 au cœur du petit hameau de Montgésin.

© Philippe Gal