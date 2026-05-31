Déambulation en centre ville d’Aime, Office de Tourisme La Plagne Vallée, Aime-la-Plagne

Déambulation en centre ville d’Aime Samedi 19 septembre, 14h45 Office de Tourisme La Plagne Vallée Savoie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:45:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:45:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Rendez-vous devant l’Office de Tourisme de La Plagne Vallée à Aime à 14h45

Dans le cadre de l’exposition de photographies (pierres remarquables du secteur) à la Maison des arts « Pierres des Hommes, patrimoine éternel » Pascal Laillé propose une déambulation en centre-ville d’Aime pour découvrir quelques exemplaires de pierres : linteaux gravées, calvaires, meules de moulins, inscriptions et colonnes romaines, pierres à cupules…

Office de Tourisme La Plagne Vallée 1139 avenue de Tarentaise 73210 Aime la Plagne Aime-la-Plagne 73210 Aime Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

Rendez-vous devant l’Office de Tourisme de La Plagne Vallée à Aime à 14h45

©Pascal Laillé