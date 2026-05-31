Visite libre de l’église Saint-Barthélémy, Eglise Saint-Barthélémy, Aime-la-Plagne

Visite libre de l’église Saint-Barthélémy 19 et 20 septembre Eglise Saint-Barthélémy Savoie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Originalité en Tarentaise, elle garde le plan en cul-de-four avec un clocher coiffé d’une flèche en tuf, édifié par Pierre Martinet, maître-maçon, originaire de la Valsésia (1732). Jacques-Antoine Todesco, valsésian, réalise le maître-autel en 1677. Le mur concave et les deux fenêtres latérales du chœur ont limité son développement habituel en largeur. De chaque côté, deux grandes statues de Saint Barthélémy et Saint Grat (ils étaient invoqué l’un pour les troupeaux, l’autre pour les semailles). Les toiles peintes mettent en scène Saint Nicolas et Saint Barthélémy au registre principal et le martyre de Saint Barthélémy au registre supérieur. A gauche, se situe le retable du Rosaire et à droite, celui de Saint Antoine abbé : des deux côtés, les ornements de roses ou de lauriers attestent des hésitations des destinations de ces cultes.

Eglise Saint-Barthélémy Granier – 73210 AIME LA PLAGNE Aime-la-Plagne 73210 Granier Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

Journées Européennes du Patrimoine 2026

© Philippe Gal