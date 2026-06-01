Description des peintures du chœur de l’église Sainte-Agnès, Eglise sainte Agnès, Aime-la-Plagne
Description des peintures du chœur de l’église Sainte-Agnès, Eglise sainte Agnès, Aime-la-Plagne dimanche 20 septembre 2026.
Description des peintures du chœur de l’église Sainte-Agnès Dimanche 20 septembre, 15h00 Eglise sainte Agnès Savoie
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00
Le dimanche 20 septembre à 14h45 rendez-vous devant l’église Sainte-Agnès de Villette ! Jacqueline Sujdovic-Dimier présente les deux peintures du choeur de l’église qu’elle a réalisées sur la demande de l’abbé Vivet-Gros.
Eglise sainte Agnès Villette 73210 Aime la plagne Aime-la-Plagne 73210 Villette Savoie Auvergne-Rhône-Alpes
Le dimanche 20 septembre à 14h45 rendez-vous devant l’église Sainte-Agnès de Villette ! Jacqueline Sujdovic-Dimier présente les deux peintures du choeur de l’église qu’elle a réalisées sur la demande…
©Ambroise Abondance
À voir aussi à Aime-la-Plagne (Savoie)
- Visite libre de l’église Notre Dame, Eglise Notre Dame, Aime-la-Plagne 19 septembre 2026
- Visite libre de la chapelle de Montgésin, Chapelle Notre Dame des neige, Aime-la-Plagne 19 septembre 2026
- Visite libre de l’église Saint-Barthélémy, Eglise Saint-Barthélémy, Aime-la-Plagne 19 septembre 2026
- Déambulation en centre ville d’Aime, Office de Tourisme La Plagne Vallée, Aime-la-Plagne 19 septembre 2026