Description des peintures du chœur de l’église Sainte-Agnès, Eglise sainte Agnès, Aime-la-Plagne

Description des peintures du chœur de l’église Sainte-Agnès Dimanche 20 septembre, 15h00 Eglise sainte Agnès Savoie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

Le dimanche 20 septembre à 14h45 rendez-vous devant l’église Sainte-Agnès de Villette ! Jacqueline Sujdovic-Dimier présente les deux peintures du choeur de l’église qu’elle a réalisées sur la demande de l’abbé Vivet-Gros.

Eglise sainte Agnès Villette 73210 Aime la plagne Aime-la-Plagne 73210 Villette Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

Le dimanche 20 septembre à 14h45 rendez-vous devant l’église Sainte-Agnès de Villette ! Jacqueline Sujdovic-Dimier présente les deux peintures du choeur de l’église qu’elle a réalisées sur la demande…

©Ambroise Abondance