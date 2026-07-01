visite guidée de la Vieille Roche, La Vieille Roche, Aime-la-Plagne

Informations pratiques

visite guidée de la Vieille Roche 19 et 20 septembre La Vieille Roche Savoie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:00:00+02:00

Présentation du batiment dans son contexte historique

Principes et choix d’une restauration

La Vieille Roche 225 rue Principale , Montgirod, 73210 Aime la Plagne Aime-la-Plagne 73210 Montgirod Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 06 43 37 37 73 Initialement école religieuse du village puis colonie de vacances La Vieille Roche est une des rares maison épargnée lors de la seconde guerre mondiale par l’incendie qui ravagea le village. Construite pour la partie principale en 1860 elle est dotée d’un décor peint de type sarde. ces décors font l’objet d’une restauration labellisée par la Fondation du Patrimoine Possibilité de se garer à proximité

Présentation du batiment dans son contexte historique

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