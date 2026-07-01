Visite libre de l’église Saint-Barthélémy et de la crypte, Église Saint-Barthélémy, Thégra

Informations pratiques

Visite libre de l’église Saint-Barthélémy et de la crypte 19 et 20 septembre Église Saint-Barthélémy Lot

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

⛪ Visite libre de l’église et de sa crypte du VIIᵉ siècle – Thégra

Découvrez l’église de Thégra, véritable témoin de l’histoire religieuse du Quercy, construite sur des bases romanes datant du VIIᵉ siècle. Au XIᵉ siècle, Thégra comptait de nombreuses paroisses et cette grande église en était le principal sanctuaire.

Restaurée après la guerre de Cent Ans, elle conserve aujourd’hui une crypte exceptionnelle située sous la nef. Cette dernière, voûtée, non éclairée et accessible par un escalier étroit creusé dans l’axe central, comprend une nef rectangulaire et un chœur semi-circulaire. De lourdes dalles de pierre protègent cet espace singulier.

Probablement conçue comme chapelle souterraine, cette crypte servait aussi de lieu de refuge lors des nombreuses périodes troublées du Moyen Âge.

Une immersion fascinante dans l’histoire spirituelle et défensive de la région.

Église Saint-Barthélémy Place de la mairie, 46500 Thégra Thégra 46500 Lot Occitanie 05 65 38 78 15 http://thegraenquercy.com L’église de Thégra trouve ses origines dans le haut Moyen Âge. Une église primitive existait probablement au VIIe siècle. Au XIe siècle, Thégra fut bien peuplé, disposant de nombreuses paroisses. La grande église constituait le principal sanctuaire.

Bien que restaurée après la guerre de Cent Ans, l’église actuelle repose sur des bases romanes qui subsistent, comme sa crypte. Cette dernière, voûtée et non éclairée, est située sous la nef et constitue sa singularité. Elle comprend elle-même une nef rectangulaire et un chœur semi-circulaire. On y accède par un escalier étroit, creusé dans l’axe de la nef. De lourdes dalles de pierre protègent ce lieu. Il s’agissait vraisemblablement d’une chapelle souterraine qui permettait de se protéger lors des nombreuses périodes troublées que le Quercy a connues au Moyen Âge. Parking.

⛪ Visite libre de l’église et de sa crypte du VIIᵉ siècle – Thégra

© Commune de Thégra