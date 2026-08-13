Informations pratiques

Saint-Germain-de-la-Coudre

Visite libre de l’Église Saint-Germain d’Auxerre

Eglise Saint-Germain-de-la-Coudre Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-09-18 08:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-18

Visite libre de l’Église Saint-Germain d’Auxerre à Saint-Germain-de-la-Coudre pour les Journées du Patrimoine

Eglise d’origine romane, dont subsistent la tour du clocher et la crypte dédiée à Saint Blaise. Elle fut remaniée et agrandie ai XVIème siècle. .

Eglise Saint-Germain-de-la-Coudre 61130 Orne Normandie +33 2 33 83 24 41

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English : Visite libre de l’Église Saint-Germain d’Auxerre

L’événement Visite libre de l’Église Saint-Germain d’Auxerre Saint-Germain-de-la-Coudre a été mis à jour le 2026-08-13 par CdC des Collines du Perche Normand