Visite libre de l’Église Saint-Germain d’Auxerre Saint-Germain-de-la-Coudre
vendredi 18 septembre 2026 · Saint-Germain-de-la-Coudre
Informations pratiques
Saint-Germain-de-la-Coudre
Visite libre de l’Église Saint-Germain d’Auxerre
Eglise Saint-Germain-de-la-Coudre Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-09-18 08:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-18
Visite libre de l’Église Saint-Germain d’Auxerre à Saint-Germain-de-la-Coudre pour les Journées du Patrimoine
Eglise d’origine romane, dont subsistent la tour du clocher et la crypte dédiée à Saint Blaise. Elle fut remaniée et agrandie ai XVIème siècle. .
Eglise Saint-Germain-de-la-Coudre 61130 Orne Normandie +33 2 33 83 24 41
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English : Visite libre de l’Église Saint-Germain d’Auxerre
L’événement Visite libre de l’Église Saint-Germain d’Auxerre Saint-Germain-de-la-Coudre a été mis à jour le 2026-08-13 par CdC des Collines du Perche Normand
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