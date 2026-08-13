UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Saint-Germain-de-la-Coudre

Visite libre de l’Église Saint-Germain d’Auxerre Saint-Germain-de-la-Coudre

vendredi 18 septembre 2026 · Saint-Germain-de-la-Coudre

Informations pratiques

Début
vendredi 18 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
08:00:00
Adresse
Eglise
Ville
61130 Saint-Germain-de-la-Coudre
Département
Orne
Tarif

Saint-Germain-de-la-Coudre

Visite libre de l’Église Saint-Germain d’Auxerre

Eglise Saint-Germain-de-la-Coudre Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-09-18 08:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :
2026-09-18

Visite libre de l’Église Saint-Germain d’Auxerre à Saint-Germain-de-la-Coudre pour les Journées du Patrimoine

Eglise d’origine romane, dont subsistent la tour du clocher et la crypte dédiée à Saint Blaise. Elle fut remaniée et agrandie ai XVIème siècle.   .

Eglise Saint-Germain-de-la-Coudre 61130 Orne Normandie +33 2 33 83 24 41 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Visite libre de l’Église Saint-Germain d’Auxerre

L’événement Visite libre de l’Église Saint-Germain d’Auxerre Saint-Germain-de-la-Coudre a été mis à jour le 2026-08-13 par CdC des Collines du Perche Normand

À voir aussi à Saint-Germain-de-la-Coudre (Orne)