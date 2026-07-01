Visite libre de l’Eglise Saint-Julien de Tournon-sur-Rhône, Église Saint-Julien, Tournon-sur-Rhône

Informations pratiques

Visite libre de l’Eglise Saint-Julien de Tournon-sur-Rhône 19 et 20 septembre Église Saint-Julien Ardèche

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Visite libre de l’Eglise Saint-Julein érigée en collégiale au XIVe siècle. La chapelle des Pénitents, classée Monument historique, abrite un magnifique ensemble de peintures murales du débute du XVIe siècle.

Église Saint-Julien 7 Pl. Saint-Julien, 07300 Tournon-sur-Rhône, France Tournon-sur-Rhône 07300 Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes

Journées européennes du patrimoine

©Château-Musée de Tournon-sur-Rhône