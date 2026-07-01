Visite libre du Château-Musée, Château-Musée de Tournon-sur-Rhône, Tournon-sur-Rhône

Informations pratiques

Visite libre du Château-Musée 19 et 20 septembre Château-Musée de Tournon-sur-Rhône Ardèche

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Visite libre du Château-Musée et de ses collections permanentes sur l’histoire de ses prestigieux propriétaires les seigneurs et comtes de Tournon-sur-Rhône et le fleuve.

Profitez d’une vue exceptionnelle depuis les terrasses et de l’exposition du monument, le Papier Raconte une Histoire de Soie.

Château-Musée de Tournon-sur-Rhône 14 Place Auguste Faure, 07300 Tournon-sur-Rhône, France Tournon-sur-Rhône 07300 Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes 0475081030 http://www.chateaumusee-tournon.com Le château-musée de Tournon-sur-Rhône est un lieu de mémoire datant des XIVe – XVIe siècles. Ici vécurent les comtes de Tournon, l’une des familles les plus puissantes d’Ardèche. La visite des salles constitue un formidable voyage dans le temps.

Son état de conservation remarquable et son architecture à la fois médiévale, défensive et d’avant-garde (prémices de la Renaissance Italienne) en font l’un des plus beaux châteaux de l’Ardèche. Autoroute A7 – sortie 13

Visite libre du Château-Musée et de ses collections permanentes sur l’histoire de ses prestigieux propriétaires les seigneurs et comtes de Tournon-sur-Rhône et le fleuve.

©Château-Musée de Tournon-sur-Rhône