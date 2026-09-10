Visite libre de l’église Saint-Laurent de Cruéjouls, Église Saint-Laurent, Palmas d’Aveyron

Informations pratiques

Visite libre de l’église Saint-Laurent de Cruéjouls 19 et 20 septembre Église Saint-Laurent Aveyron

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T08:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T08:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Viiste libre.

Église Saint-Laurent 12340 Cruéjouls Palmas d’Aveyron 12340 Cruéjouls Aveyron Occitanie Gratuit. Parking devant l’Eglise.

Viiste libre.