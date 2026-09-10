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AGENDA · Palmas d'Aveyron

Visite libre de l’église Saint-Laurent de Cruéjouls, Église Saint-Laurent, Palmas d’Aveyron

samedi 19 septembre 2026 · Église Saint-Laurent · Palmas d'Aveyron

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Église Saint-Laurent
Adresse
12340 Cruéjouls
Ville
12340 Palmas d'Aveyron
Département
Aveyron
Tarif
Gratuit.

Visite libre de l’église Saint-Laurent de Cruéjouls 19 et 20 septembre Église Saint-Laurent Aveyron

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T08:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T08:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Viiste libre.

Église Saint-Laurent 12340 Cruéjouls Palmas d’Aveyron 12340 Cruéjouls Aveyron Occitanie Gratuit. Parking devant l’Eglise.
Viiste libre.

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