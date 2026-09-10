AGENDA · Palmas d'Aveyron
Visite libre de l’église Saint-Laurent de Cruéjouls, Église Saint-Laurent, Palmas d’Aveyron
samedi 19 septembre 2026 · Église Saint-Laurent · Palmas d'Aveyron
Informations pratiques
Visite libre de l’église Saint-Laurent de Cruéjouls 19 et 20 septembre Église Saint-Laurent Aveyron
Gratuit.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T08:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T08:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Viiste libre.
Église Saint-Laurent 12340 Cruéjouls Palmas d’Aveyron 12340 Cruéjouls Aveyron Occitanie Gratuit. Parking devant l’Eglise.
Viiste libre.