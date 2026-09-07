Visite libre de l’église Saint-Loup, Église Saint-Loup, Roquelaure

Informations pratiques

Visite libre de l’église Saint-Loup Dimanche 20 septembre, 10h00 Église Saint-Loup Gers

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, découvrez librement l’église paroissiale et la chapelle des ducs.

De style gothique, l’église abrite un remarquable retable du XVIIe siècle ainsi qu’une mise au tombeau du XVIe siècle. Ce parcours vous invite à apprécier la richesse architecturale et artistique de cet édifice emblématique de Roquelaure, à votre rythme et à l’aide des outils de visite mis à votre disposition.

Église Saint-Loup Église Saint-Loup 32810 Roquelaure Roquelaure 32810 Gers Occitanie

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, découvrez librement l’église paroissiale et la chapelle des ducs. L’église, de style gothique, abrite un remarquable retable du XVIIᵉ siècle ainsi…

©OT Grand Auch