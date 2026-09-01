Visite libre de l’église Saint-Pierre-aux-Liens Église Saint-Pierre-aux-Liens Engayrac

Informations pratiques

Engayrac

Visite libre de l’église Saint-Pierre-aux-Liens

Église Saint-Pierre-aux-Liens 33 Barou Haut Engayrac Lot-et-Garonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:00:00

fin : 2026-09-19 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Venez découvrir cette église romane du XIIᵉ siècle, classée au titre des Monuments historiques, notamment pour son abside (l’extrémité du chœur) en pierre imbriquée, son chœur voûté et ses chapiteaux historiés (illustrés par des récits historiques et religieux).

Venez découvrir cette église romane du XIIᵉ siècle, classée au titre des Monuments historiques, notamment pour son abside (l’extrémité du chœur) en pierre imbriquée, son chœur voûté et ses chapiteaux historiés (illustrés par des récits historiques et religieux). .

Église Saint-Pierre-aux-Liens 33 Barou Haut Engayrac 47470 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 95 44 21

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English : Visite libre de l’église Saint-Pierre-aux-Liens

Come discover this 12th-century Romanesque church, designated a Historic Monument, particularly for its apse (the outermostof the choir) made of interlocking stone, its vaulted choir, and its historiated capitals (depicting historical and religious scenes).

L’événement Visite libre de l’église Saint-Pierre-aux-Liens Engayrac a été mis à jour le 2026-08-31 par OT Destination Agen