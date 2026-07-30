Visite libre de l’église Saint-Pierre Mauves-sur-Huisne
vendredi 18 septembre 2026 · Mauves-sur-Huisne
Informations pratiques
Mauves-sur-Huisne
Visite libre de l’église Saint-Pierre
Église Saint-Pierre Mauves-sur-Huisne Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-09-18 09:00:00
fin : 2026-09-20 18:30:00
Date(s) :
2026-09-18
Située en haut du bourg de Mauves-sur Huisne, l’église Saint Pierre date pour ses parties les plus anciennes du XIIe siècle abside ronde à fenêtres romanes et chœur roman. Son clocher, fort beau, a une base romane et s’élève sur un massif carré avec des doubles contreforts d’angles se terminant en pinacles à crochets flamboyants. Son plan est en croix latine avec des chapelles ajoutées au XVIIe siècle, dont l’une par Goëvrot, médecin du roi de France François 1er. L’église sera inscrite en 1975 au titre des monuments historiques. Parmi ses éléments remarquables, les fonts baptismaux et leur chapiteau du XIIe siècle, une belle chaire en bois sculpté de style Louis XV, et un tableau de la Sainte Famille de Murillo, copie don de l’État. .
Église Saint-Pierre Mauves-sur-Huisne 61400 Orne Normandie
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English : Visite libre de l’église Saint-Pierre
L’événement Visite libre de l’église Saint-Pierre Mauves-sur-Huisne a été mis à jour le 2026-07-30 par OT DE MORTAGNE AU PERCHE
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