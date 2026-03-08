Fête communale et vide-greniers Mauves-sur-Huisne

Fête communale et vide-greniers

Le bourg Mauves-sur-Huisne Orne

Début : 2026-09-06

fin : 2026-09-06

Date(s) :

2026-09-06

Fête communale et vide-greniers organisés par l’association Festy Mauves.

Vide-greniers toute la journée. .

Le bourg Mauves-sur-Huisne 61400 Orne Normandie festymauves61@gmail.com

