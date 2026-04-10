Festival de musiques L’Oreille du Perche 5ème édition A forza di essere vento Mauves-sur-Huisne

Mauves-sur-Huisne

Festival de musiques L’Oreille du Perche 5ème édition A forza di essere vento

Eglise Saint-Pierre Mauves-sur-Huisne Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-23 20:30:00

fin : 2026-07-23

Date(s) :

2026-07-23

A forza di essere vento (À force d’être vent) création

musiques du monde (Italie), jazz

Maria Laura Baccarini, voix et arrangements

Hélène Labarrière, contrebasse et arrangements

Artiste complète, comédienne, chanteuse, danseuse, Maria Laura Baccarini commence sa carrière dans la comédie musicale, où elle interprète à travers le monde les rôles les plus importants du répertoire des grands classiques américains. Sa curiosité l’amènera à explorer des voies plus créatives à travers de nombreuses collaborations (Lambert Wilson, Régis Huby, Stephan Oliva, Orchestre national de jazz,…) et vers des projets de créations personnels, qui mettent toujours en avant le plaisir du jeu et la force des mots, créant ainsi une expérience musicale à la fois poétique et évocatrice.

C’est aux côtés de la contrebassiste Hélène Labarrière, dont le jeu et l’imaginaire sont marqués par un parcours artistique extrêmement vaste (jazz, improvisation, musique contemporaine, musique traditionnelle, chanson réaliste, théâtre engagé ou slam…) que Maria Laura Baccarini a choisi de revenir à ses racines italiennes en revisitant le répertoire de Fabrizio De André, voix de l’Italie moderniste et engagée, véritable mythe en Italie, qui fut l’une des figures de proue du mouvement de la nouvelle vague de chanteurs des années 60 et dont les thèmes n’ont rien perdu de leur actualité son regard sur les marginaux de la société, la corruption, la peur de la différence qui engendre la haine, la violence, les guerres… .

Eglise Saint-Pierre Mauves-sur-Huisne 61400 Orne Normandie +33 2 33 83 34 37

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English : Festival de musiques L’Oreille du Perche 5ème édition A forza di essere vento

L’événement Festival de musiques L’Oreille du Perche 5ème édition A forza di essere vento Mauves-sur-Huisne a été mis à jour le 2026-04-10 par OT DE MORTAGNE AU PERCHE