Visite libre de l’église, Église Saint-Pierre, Mauves-sur-Huisne

Visite libre de l’église 18 – 20 septembre Église Saint-Pierre Orne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T09:00:00+02:00 – 2026-09-18T18:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

Église Saint-Pierre Rue Catinat, 61400 Mauves-sur-Huisne, France Mauves-sur-Huisne 61400 Orne Normandie [{« data »: {« author »: « Diocu00e8se de Su00e9ez », « cache_age »: 86400, « description »: « Le village de Mauves-sur-Huisne auquel on accu00e8de par le pont Catinat (XVIIe siu00e8cle classu00e9 aux monuments historiques) offre aux visiteurs une rue principale bordu00e9e de belles maisons bourgeoises reflu00e9tant un passu00e9 prospu00e8re. Au sein du Parc naturel ru00e9gional du Perche, u00e0 proximitu00e9 immu00e9diate de la foru00eat de Ru00e9no-Valdieu et de lu2019imposante basilique de la Chapelle-Montligeon, ce village, son u00e9glise et son cadre verdoyant accueillent les visiteurs qui veulent du00e9couvrir le Perche authentique. Du2019ailleurs, compte tenu de la beautu00e9 du site, Marguerite de Lorraine y fit u00e9difier un manoir (du00e9truit au XVIIe siu00e8cle), elle y u00e9leva ses trois enfants et y ru00e9sida souvent. nnDu00e8s les annu00e9es 2010, lu2019Association Mauves Patrimoine su2019est mobilisu00e9e pour restaurer son u00e9glise. En 2012, le dramatique incendie du clocher, sa restauration et la pose du coq ont ru00e9uni tous les habitants et les entreprises dans un vaste mouvement de gu00e9nu00e9rositu00e9. Depuis, la restauration de lu2019u00e9difice su2019est poursuivie avec la toiture des chapelles et la restauration des vitraux.nnn(source : site de la Fondation du patrimoine).nnDans cette vidu00e9o, vous apercevrez un reliquaire de la Bienheureuse Marguerite de Lorraine.nnFaire un don : https://mauves.glideapp.io/nnBrandenburg Concerto No4-1 BWV1049 – Classical Whimsical de Kevin MacLeod fait l’objet d’une licence Creative Commons Attribution 4.0. https://creativecommons.org/licenses/…nnSource : http://incompetech.com/music/royalty-…nnArtiste : http://incompetech.com/ », « type »: « video », « title »: « Drone d’u00e9glise : Mauves-sur-Huisne », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/YwNyNg37noM/sddefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=YwNyNg37noM », « thumbnail_height »: 480, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UCU7c7bZwrpMst1HnFgfU4Ng », « thumbnail_width »: 640, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}}, « html »: «

« , « provider_name »: « YouTube »}, « link »: « https://youtu.be/YwNyNg37noM?si=RpZyb68cd1B8lUle »}] L’église comporte une grande nef et un choeur remontant peut-être au XIIe siècle, mais complètement défigurés par des modernisations du XIXe siècle. Seul le clocher, du XIIIe siècle, est authentique. La base carrée est soulignée par trois étages de corniche. Aux deux tiers de sa hauteur, il s’amincit et prend une forme octogonale. Les quatre angles du carré sont renforcés par un double contrefort se terminant par un pinacle. Chaque face de l’octogone est percé d’une fenêtre en arc brisé. La base du clocher comporte une salle ouverte sur l’église.

Journées européennes du patrimoine 2026

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