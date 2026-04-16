Mauves-sur-Huisne

Festival de musiques L’Oreille du Perche 5ème édition Voix d’hier et d’aujourd’hui

Mauves-sur-Huisne Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-07-23

fin : 2026-07-26

Date(s) :

2026-07-23

Insuffler de la poésie, de l’imaginaire et de la liberté, créer un espace de diversité et de partage nous semble aujourd’hui, dans un monde en pleine mutation, fondamental.

Face aux fractures sociales, aux évolutions technologiques, au nationalisme, aux menaces écologiques et aux guerres, face à une culture menacée d’uniformisation, hier comme aujourd’hui des voix s’élèvent pour nous rappeler ce qui constitue notre identité, individuelle et collective, enrichir notre humanité, pour (re)donner du sens et de l’espoir.

Cette cinquième édition de L’Oreille du Perche vous invite à découvrir quatre de ces voix d’hier et d’aujourd’hui.

A forza di essere vento : la voix d’une Italie universelle et engagée, celle de Fabrizio De André, portée aujourd’hui par deux musiciennes éblouissantes.

Silent Storm : un duo en perpétuelle recherche dévoile avec une grande liberté d’improvisation et de réinvention les musiques pop et folk américaines.

Pessoa : L’intranquillité : la parole d’hier, celle de Fernando Pessoa, se mêle à une musique d’aujourd’hui pour nous dire, à trois voix, la difficulté d’être et le sens de la vie.

Hâl : des poèmes d’amour du Moyen-Orient font écho à la philosophie des mystiques persans et deviennent transe dans un trio bouleversant.

Que ce festival soit, le temps de quelques jours, un moment de fête, porteur de valeurs d’humanité et de partage, pour chacun.e de vous.

– Jeudi 23 juillet à 20h30

Église Saint-Pierre de Mauves-sur-Huisne

A forza di essere vento (À force d’être vent) création

musiques du monde (Italie), jazz

Maria Laura Baccarini, voix et arrangements

Hélène Labarrière, contrebasse et arrangements

Artiste complète, comédienne, chanteuse, danseuse, Maria Laura Baccarini commence sa carrière dans la comédie musicale, où elle interprète à travers le monde les rôles les plus importants du répertoire des grands classiques américains. Sa curiosité l’amènera à explorer des voies plus créatives à travers de nombreuses collaborations (Lambert Wilson, Régis Huby, Stephan Oliva, Orchestre national de jazz,…) et vers des projets de créations personnels, qui mettent toujours en avant le plaisir du jeu et la force des mots, créant ainsi une expérience musicale à la fois poétique et évocatrice.

C’est aux côtés de la contrebassiste Hélène Labarrière, dont le jeu et l’imaginaire sont marqués par un parcours artistique extrêmement vaste (jazz, improvisation, musique contemporaine, musique traditionnelle, chanson réaliste, théâtre engagé ou slam…) que Maria Laura Baccarini a choisi de revenir à ses racines italiennes en revisitant le répertoire de Fabrizio De André, voix de l’Italie moderniste et engagée, véritable mythe en Italie, qui fut l’une des figures de proue du mouvement de la nouvelle vague de chanteurs des années 60 et dont les thèmes n’ont rien perdu de leur actualité son regard sur les marginaux de la société, la corruption, la peur de la différence qui engendre la haine, la violence, les guerres…

– Vendredi 24 juillet à 20h30

Église Saint-Pierre de Mauves-sur-Huisne

Silent Storm

folk

Pierre Tereygeol, guitare, voix, compositions

Guillaume Latil, violoncelle

Silent Storm dévoile des chansons aux influences folk américaines et aux réminiscences guitaristiques d’Afrique de l’ouest. Guitariste, chanteur, compositeur et improvisateur Pierre Tereygeol, après avoir pris part à de nombreuses créations collectives et avoir été invité comme musicien interprète, poursuit son chemin en exprimant sa propre vision artistique, sans entraves ni altérations. Une liberté de création et d’interprétation et une personnalité singulière au croisement du jazz, des musiques du monde, des musiques classiques, improvisées, pop et de la chanson qui s’affirment dans son projet Silent Storm, projet dans lequel il invite divers comparses et complices à jouer avec lui. Pour L’Oreille du Perche, c’est le violoncelliste Guillaume Latil, élu meilleur musicien jazz 2025, musicien recherché (Youn Sun Nah, le Joubran Trio, Sophie Alour ou Anne Paceo…), dont le jeu expressif et inventif trace des paysages sonores uniques, qui viendra faire écho à la voix de Pierre Tereygeol. Osant l’intime comme point de départ pour un cheminement poétique, Pierre Tereygeol et Guillaume Latil peignent le son comme on récite un mantra. Une belle rencontre de simplicité et d’exploration commune.

– Samedi 25 juillet à 20h30

Église Saint-Germain de Préaux-du-Perche

Pessoa : L’intranquillité

Lecture musicale jazz

Frédéric Pierrot, voix

Christophe Marguet, batterie

Claude Tchamitchian, contrebasse

Trois personnalités aussi fortes qu’expérimentées : le comédien Frédéric Pierrot, l’inoubliable Docteur Dayan de la série En thérapie ou encore acteur principal de films tels que Police, Land and Freedom, Les Trois Sœurs et plus récemment Les musiciens. Christophe Marguet, batteur majeur de la scène jazz européenne, compagnon d’Henri Texier ou Géraldine Laurent, Claude Tchamitchian, incontournable contrebassiste (Louis Sclavis, Andy Emler, Angélique Ionatos, Jean-Marie Machado,…). Il fallait bien un tel trio pour s’attaquer à l’Everest qu’est le Livre de l’intranquillité de Fernando Pessoa. Et il s’agit bien d’un trio, tant le texte désarticulé, recomposé, drôle ou terriblement lucide sur notre condition humaine est porté par le sens inné du rythme de Frédéric Pierrot, dont la scansion totalement musicale de la langue donne au texte le rôle d’instrument à part entière au même titre que la contrebasse ou la batterie.

Il en résulte une œuvre chambriste moderne et extraordinairement vivante où la musique et le texte dialoguent à part égale sans que jamais ne soit perdu ni le sens des mots ni les émotions sonores.

Comme revivifiée au risque de l’improvisation, la prose avant-gardiste de Pessoa ne nous a jamais parlé de façon aussi directe.

– Dimanche 26 juillet à 18h00

Église Saint-Germain de Préaux-du-Perche

Hâl

Le voyage amoureux

musiques du monde (Moyen-Orient)

Maryam Chemirani, voix

Bijan Chemirani, zarb, percussions, saz

Keyvan Chemirani, zarb, percussions, santur

Musicien inspiré créant constamment un trait d’union entre la modalité indo-orientale et l’improvisation dans toutes sortes de musiques, qu’elles soient festives ou méditatives, Keyvan Chemirani réalise dans ce projet un véritable retour aux sources et aux racines Hâl se joue en effet en famille. Centré autour de la voix de sa sœur Maryam, voix généreuse et chaude, il y a aussi convié son frère Bijan, à la délicate sensibilité de jeu au luth saz et à l’étonnante précision aux percussions.

A travers Hâl, Keyvan Chemirani cherche à ouvrir toujours plus de fenêtres sur le monde en s’inspirant du rapport intime prosodique entre le texte, le rythme et la mélodie, en laissant vivre le mystère entre le fond (la signification des poèmes) et la forme, le son, le rythme, la musique des mots, et en explorant l’instrumentarium des percussions comme celui des langues (persan ou anglais) ou encore des musiques traditionnelles celtiques.

Tous les textes sont des poèmes d’amour faisant écho à la philosophie des mystiques persans.

C’est donc vers des rivages renouvelant fort la musique savante orientale que Hâl propose d’embarquer pour ce voyage amoureux vers les confins du soi et son oubli. .

Mauves-sur-Huisne 61400 Orne Normandie +33 2 33 83 34 37

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L’événement Festival de musiques L’Oreille du Perche 5ème édition Voix d’hier et d’aujourd’hui Mauves-sur-Huisne a été mis à jour le 2026-04-10 par OT DE MORTAGNE AU PERCHE