Mauves-sur-Huisne

Festival de musiques L’Oreille du Perche 5ème édition Silent Storm

Eglise Saint-Pierre Mauves-sur-Huisne Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24 20:30:00

fin : 2026-07-24

Date(s) :

2026-07-24

Silent Storm

folk

Pierre Tereygeol, guitare, voix, compositions

Guillaume Latil, violoncelle

Silent Storm dévoile des chansons aux influences folk américaines et aux réminiscences guitaristiques d’Afrique de l’ouest. Guitariste, chanteur, compositeur et improvisateur Pierre Tereygeol, après avoir pris part à de nombreuses créations collectives et avoir été invité comme musicien interprète, poursuit son chemin en exprimant sa propre vision artistique, sans entraves ni altérations. Une liberté de création et d’interprétation et une personnalité singulière au croisement du jazz, des musiques du monde, des musiques classiques, improvisées, pop et de la chanson qui s’affirment dans son projet Silent Storm, projet dans lequel il invite divers comparses et complices à jouer avec lui. Pour L’Oreille du Perche, c’est le violoncelliste Guillaume Latil, élu meilleur musicien jazz 2025, musicien recherché (Youn Sun Nah, le Joubran Trio, Sophie Alour ou Anne Paceo…), dont le jeu expressif et inventif trace des paysages sonores uniques, qui viendra faire écho à la voix de Pierre Tereygeol. Osant l’intime comme point de départ pour un cheminement poétique, Pierre Tereygeol et Guillaume Latil peignent le son comme on récite un mantra. Une belle rencontre de simplicité et d’exploration commune. .

Eglise Saint-Pierre Mauves-sur-Huisne 61400 Orne Normandie +33 2 33 83 34 37

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English : Festival de musiques L’Oreille du Perche 5ème édition Silent Storm

L’événement Festival de musiques L’Oreille du Perche 5ème édition Silent Storm Mauves-sur-Huisne a été mis à jour le 2026-04-10 par OT DE MORTAGNE AU PERCHE