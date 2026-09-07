Visite libre de l’église St Pierre, Église Saint-Pierre, Rosey

Informations pratiques

Visite libre de l’église St Pierre Dimanche 20 septembre, 14h00 Église Saint-Pierre Saône-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, venez visiter librement cette eglise d’origine romane, à la fois prieurale, seigneuriale et paroissiale. Vous découvrirez son très rare décor peint baroque (XVII° siècle.)

Église Saint-Pierre Rue de la Grange Saint-Pierre, 71390 Rosey Rosey 71390 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté 06 72 95 74 02 Parking sur place.

A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, venez visiter librement cette eglise d’origine romane, à la fois prieurale, seigneuriale et paroissiale. Vous découvrirez son très rare d&cor…

© Amicale de Rosey