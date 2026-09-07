Visite libre de l’église St Pierre, Église Saint-Pierre, Rosey
dimanche 20 septembre 2026 · Église Saint-Pierre · Rosey
Informations pratiques
Visite libre de l’église St Pierre Dimanche 20 septembre, 14h00 Église Saint-Pierre Saône-et-Loire
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, venez visiter librement cette eglise d’origine romane, à la fois prieurale, seigneuriale et paroissiale. Vous découvrirez son très rare décor peint baroque (XVII° siècle.)
Église Saint-Pierre Rue de la Grange Saint-Pierre, 71390 Rosey Rosey 71390 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté 06 72 95 74 02 Parking sur place.
A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, venez visiter librement cette eglise d’origine romane, à la fois prieurale, seigneuriale et paroissiale. Vous découvrirez son très rare d&cor…
© Amicale de Rosey
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