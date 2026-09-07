Visite libre de l’Espace Culturel Bideak de Saint-Palais, Espace Culturel Bideak, Saint-Palais

Informations pratiques

Visite libre de l’Espace Culturel Bideak de Saint-Palais 19 et 20 septembre Espace Culturel Bideak Pyrénées-Atlantiques

Gratuit. Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Venez découvrir ce site culturel incontournable, aménagé dans un ancien couvent de moines franciscains, au cœur du Pays basque et au carrefour des chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle.

Jardin paysager, auditorium, cloître, exposition temporaire et musée de Basse-Navarre et des Chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle sont autant d’invitations à explorer ce lieu riche d’histoire et de patrimoine.

Samedi 19 et dimanche 20 septembre, de 10h à 12h et de 14h à 18h. Entrée libre et gratuite.

Espace Culturel Bideak 55 avenue de Gibraltar, 64120 Saint-Palais Saint-Palais 64120 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine 06 70 62 68 41 https://www.chemins-bideak.com/fr/

Venez découvrir ce site culturel incontournable aménagé dans un ancien couvent de moines franciscains et niché au cœur du Pays basque et au carrefour des Chemins de Saint-Jacques de Compostelle.

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